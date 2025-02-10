東陽倉庫 [東証Ｓ] が2月10日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.4％増の15.3億円に伸び、通期計画の18億円に対する進捗率は85.3％に達し、5年平均の78.8％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比24.3％減の2.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である10-12