ハウス食品は、レトルトカレー「カレーでニクる。」2商品を、2025年2月10日に全国のスーパーなどで発売した。欧風カレー仕立ての「＜牛肉＞」通常のレトルト加熱殺菌では肉の風味が抜けてしまったり、旨みや香りがソースに逃げ出してしまい、味が物足りなくなってしまうという課題があった。それらを解消すべく、肉の旨みや香りを閉じ込め、噛めば噛むほど肉のおいしさが染み出す新加工技術「お肉パラダイス製法」を採用した。50グ