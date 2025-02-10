東京大宇宙線研究所などが運用する重力波の観測装置「かぐら（ＫＡＧＲＡ）」（岐阜県飛騨市）は６月にも、米欧との国際共同観測に初めて参加する。かぐらは２０２０年の稼働開始以来、観測に成功しておらず、今回、装置の感度を向上させる対策を講じ、国内初観測を目指す。重力波は、ブラックホールを含めた非常に重たい天体同士の合体などで生じる。米国は１５年、欧州は１７年、初観測に成功し、最初に捉えた米国の研究者は