◇NFL第59回スーパーボウルフィラデルフィア・イーグルス（NFC） 40ー22 カンザスシティー・チーフス（AFC）（2025年2月9日ルイジアナ州ニューオーリンズシーザース・スーパードーム）イーグルス（NFC代表）がチーフス（AFC代表）に40-22で快勝し、2018年以来7季ぶり2度目の優勝を飾った。第57回大会以来の再戦で、35-38で惜敗した2年前のリベンジに成功した。23、24年覇者のチーフスは史上初のスーパーボウル3連覇を