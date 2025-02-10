埼玉県八潮市で県道が陥没してトラックが転落した事故で、県は、安否不明の男性運転手（７４）の捜索に向け、地表部に細い穴を開けて小型カメラを下水道管に投入する方針を固めた。準備が整い次第、１０日にも作業を開始する。陥没現場では湧き出した水などに阻まれて捜索活動が難航している。消防は９日朝、現場で捜索を再開し、重機で土をさらうなどしたが、運転手の手がかりは見つからず、「陥没でできた穴の内部での発見の