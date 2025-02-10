1児の母で、歌手のDream Ami（36）が、ハワイでの水着ショットを披露。「セクシー」「脚長＆美脚」と、注目が集まっている。【映像】ピンクビキニの全身ショット2020年、建築家の半田悠人さんと結婚したAmi。2022年には第1子となる長男が誕生していた。2025年2月8日、YouTubeで、家族で訪れたハワイでの様子を投稿。夫婦でウォータースライダーを楽しみ、家族で、グルメを満喫する様子を公開していた。翌日には、Instagram