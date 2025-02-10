2024年2月、神奈川県相模原市のマンションで両親を殺害した罪などに問われている当時15歳の少年に対し、検察側は懲役10年〜15年を求刑しました。16歳の少年（犯行当時15歳）は2024年2月、神奈川県相模原市のマンションで、父親（当時52歳）と母親（当時50歳）を刃物で複数回刺し殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で少年側は犯行当時、母親への殺意はなかったが、母親から「殺してくれ」と依頼されたため殺害したとし