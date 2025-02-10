Image: Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年2月10日は、21:9の横長画面で効率性の高い作業が可能になるLGの「34インチ ウルトラワイドモニター 34WQ500-B」や、たった1台でデスクでも外出先でも頼りになるAnkerの「Prime Power Bank （9600mAh, 65W, Fusion）」など、今す