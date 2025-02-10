JR東日本は山手線内回りの運転見合わせの原因について、レールのヒビによる影響の可能性があると発表しました。【映像】作業中の様子山手線内回りは午前7時24分ごろから約2時間半にわたり運転を見合わせました。JR東日本によりますと、信号が切り替わらなかった浜松町駅と新橋駅の間を係員が確認したところ、新橋駅の南約300mの所でレールにヒビが入っていたことがわかりました。この区間では車両がレールから信号情報を受け