アメリカのトランプ大統領は、カナダを相手に毎年巨額の貿易赤字を出していることを理由に、カナダを51番目の州にすることを「本気で考えている」と改めて主張しました。【映像】トランプ氏「本気で考えている」「（Q.カナダを51番目の州にするのは本気？）本気だ。カナダは51番目の州になったほうがずっといい。我々はカナダに対して年間2000億ドルの損失を出している。これは多すぎる。私はそんなことはさせない」（トランプ大