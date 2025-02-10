ヤクルトは１０日、代表取締役会長ＣＥＯオーナー代行の衣笠剛氏が７日に死去したことを発表した。７６歳だった。衣笠氏はヤクルト本社専務から２０１１に球団代表取締役社長兼オーナー代行に就任。フロントのトップとして球団運営を支えた。昨年６月の株主総会にも出席。当時はリーグ５位だったが、交流戦を勝ち越したことで「チームの動きも非常に良くなってきましたから、ぜひこの流れの中でやってほしい」と語っていた。