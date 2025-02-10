Image: shutterstock Lifehacker 2025年1月25日掲載の記事より転載 関東平野の花粉飛散量が例年の1.2倍以上と予測される中、東京の飛散開始が1月8日に発表。異例の早さで花粉が飛びはじめています。そこで、ダイソン主催の花粉対策セミナー花粉研究の第一人者である埼玉大学大学院 理工学研究科教授 王青躍（おう せいよう）先生のレクチャーより、長い花粉の時期を快適に過ごすための注意す