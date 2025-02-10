女優の片岡凜（21）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。父親の「奇怪」な行動を明かし「心配」と心境をつづった。片岡は「パパが完全に子供の頃に戻ると言い出し、朝からお菓子屋さんで大量の昭和菓子を買い食べながらドラえもんを見てバーボンを呑んで泣いてる」と報告。「お酒を呑む時点で子供ではない奇怪な精神状態が心配」と記した。片岡はXで個性的な投稿をすることで知られ、フォロワー17万人。「パパ」はたびたび