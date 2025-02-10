［ロンドン１０日ロイター］ - １０日に公表された英求人雇用連盟（ＲＥＣ）と会計事務所ＫＰＭＧの月例調査によると、１月の英国の求人は２０２０年８月以来最大の落ち込みとなった。国民保険料の雇用主負担引き上げや経済の不確実性が雇用の重石となっていることが示された。正規雇用の初任給が数年ぶりの鈍い伸びとなったほか、採用は再び急減し、昨年１２月の１年４カ月ぶり低水準をわずかに上回るにとどまった。求人