[北京 ７日 ロイター] - 中国乗用車協会（ＣＰＣＡ）が７日発表した統計によると、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの１月の中国製ＥＶの販売台数は前年同月比１１．５％減の６万３２３８台だった。中国製セダン「モデル３」とＳＵＶ（スポーツタイプ多目的車）「モデルＹ」の販売台数は昨年１２月比では３２．６％減った。一方、中国の同業、比亜迪（ＢＹＤ）の販売台数は前年同月比４７．５％増の２９万６４４６台だったが、