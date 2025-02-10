「人生最後のパートナーが欲しい」「離婚後、落ち着いて恋愛をしたくなって……。思い切って、一歩を踏み出してみようと思ったんです」そう話すのは、間東在住のアラフィフ独身女性のAさん。元旦那とは’20年に離婚し、現在は管理職として働く傍ら、趣味のピアノを楽しむ悠々自適な生活を送っている。そんな彼女は今、「“婚活”ではなく自由に恋愛を楽しみたい」と考え、パートナー探しを行っているという。そのツールとして頼っ