NHK大河ドラマ「べらぼう」第６回は「鱗剥がれた『節用集』」。今回は鱗形屋孫兵衛（片岡愛之助）の凋落が描かれました。鱗形屋は様々な書物を刊行してきた江戸の大手版元です。鱗形屋は、蔦屋重三郎が出版業界に進出して間もない安永４年（1775）にもヒット作を飛ばしています。それが恋川春町の著作（黄表紙）『金々先生栄花夢』（以下『金々先生』と略記）です。恋川春町は戯作者・浮世絵師であり、黄表紙の祖とも称されてい