■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）2/6、NYダウ▲125ドル安、44,747ドル2）2/7、NYダウ▲444ドル安、44,303ドル【前回は】相場展望2月6日号米国株: (1)米国第一 (2) 個人の名誉を実現の手段「関税」を使い取引日本株: (1) 関税の不透明感 (2) 円高進行が逆風、重い展開を予想●2．米国株：トランプ関税は後退、覇権国・中国に絞るか？1）トランプ大統領の関税方針が株式相場の重荷へ・関税の賦課分が販売価格に