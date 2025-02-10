ジップアリーナ岡山9日 バレーボールSVリーグ・女子の岡山シーガルズが9日、約1カ月ぶりとなるホーム戦でデンソーエアリービーズと対戦しました。 リーグ戦の半分以上を終え、現在14チーム中12位と苦しい戦いが続くシーガルズ。 終盤戦に向け勢いに乗るためにこの日気を吐いたのが入団10年目のキャプテン・金田修佳（28）。 世代交代