金融庁がAppleとGoogleに対し、海外の未登録の仮想通貨取引アプリであるBybit、MEXC Global、LBank Exchange、KuCoin、Bitgetに対する国内からのアクセスをブロックするよう要請していたことが報道によりわかりました。これに応じて、Appleは当該アプリを削除しました。金融庁、Appleに初の停止要請無登録の仮想通貨アプリ - 日本経済新聞https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB076J90X00C25A2000000/Bybit Announcement | Upd