女優の橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）は１１日に、第９２話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）愛子（麻生久美子）は、自分が作っているブログのダイレクトメールに男性から会いたいというメッセージがあり、聖人（北村有起哉）に黙って梅田に会いに行く。一方、結（橋本環奈）は低栄養の患者である曽根麻利絵の母に聞き取りをして、ダ