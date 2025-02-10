7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝が、あす11日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（後9：00）に出演する。【番組カット】明るい笑顔！見守るような表情でMCを務める笑福亭鶴瓶三山は、今回が初登場となる。以前、丸刈り頭にしていた三山は、「似たようなシルエットということで、生卵を持って歌う動画を撮ったんですよ」と回想。しかし、その卵が原因で大ピンチに陥ったことを明かす。V