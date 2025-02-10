俳優の志田彩良が、あす11日放送の日本テレビ系『ザ！世界仰天ニュース』（後9：00）に出演する。【番組カット】明るい笑顔！見守るような表情でMCを務める笑福亭鶴瓶志田は「１ヶ月に2回食中毒になったことがある」と告白。生ガキでの食中毒が治った3日後にも旅行先の食事がきっかけで発症したといい、病院で点滴を受ける写真を公開する。さらに「お正月にたらふく食べた」と懲りずに生ガキに挑戦した豪快なトークで一同を驚