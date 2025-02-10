声優・明坂聡美が10日、自身のXを更新し、アニメ『ウマ娘』で共演した元プロ野球選手・山本昌との2ショット写真を投稿した。【写真】デカすぎる！体格の差がヤバイ…明坂聡美＆山本昌の2ショットXでは、『ウマ娘』イベントでのパンフレット撮影秘話を明かし「ねえ、もうクルクルも終わったし2024年も過ぎたし4周年ももうすぐっていうから出していいかな…ウマ娘5thEVENTパンフレットのオフショット」と写真を投稿。「眼鏡と