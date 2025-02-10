キャスターの草野仁（80）が10日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。亭主関白だったかつての自分を猛省し、妻に感謝した。1967年にNHKに入局し、翌年結婚した草野。結婚当初を「男は仕事に一生懸命エネルギーを注いでいればいいんだという言い訳をして一切家事の手伝いはしない。本当に典型的な昔の九州男児でございました」と省みた。転機となったのは85年のフリー転身だという。「大きな自分