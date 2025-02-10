【ソウル聯合ニュース】韓国の政府・与党は１０日の協議会で、主な国防戦略技術に３兆ウォン（約３１３７億円）以上を投じるなどして防衛産業の輸出支援を強化することを決めた。与党「国民の力」の金相勲（キム・サンフン）政策委員会議長が記者会見で発表した。政府・与党は昨年やや低迷した防衛産業の輸出について、今年は国際情勢の変化によって過去最高を更新することも可能と見通し、輸出競争力向上のための各種支援策を取