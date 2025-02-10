両者譲らず至近距離で打ち合う打撃戦は、残り30秒で急展開。相手が後方に大きく吹っ飛ぶカウンターでのパンチ、さらに追撃の連打で腰から砕け落ちる連続ダウンで残り時間“0秒”での劇的KO決着。放送席から「会場が爆発している」など驚きと称賛の声が上がった。【映像】「残り0秒」衝撃KO2月9日、国立代々木競技場 第二体育館で行われた「K-1 WORLD MAX 2025」の石川優斗（K-1 GYM SAGAMI-ONO KREST）と浜名颯斗（K-1ジム大宮