10日、衆議院予算委員会にて、自民党の鈴木隼人議員が、国連の女性差別撤廃委員会による皇室典範の改正勧告を受けての政府の対応について、岩屋外務大臣に質問した。【映像】「ご静粛に！」皇室典範巡りヤジが飛び交う鈴木議員：女子差別撤廃委員会は、我が国に対して『皇位継承における男女平等を保障するため』という名目で皇室典範の改正を求めてきた。我が国の中核とも言うべき皇室の伝統とともに守られてきたしきたりに対し