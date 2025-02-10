日本で導入されてからおよそ150年経つ学生服に今、変化が起きている。カジュアルで、普段着として着用するパーカーを制服に採用する学校が増えている。“パーカー制服”増加の背景を取材した。【画像】学習院、1879年に日本初の制服を導入明治20年代のデザインとは■定員割れ目前も…志願者急増羽田国際高等学校1年生「パーカーだったり、こういう制服だったりを自分で組み合わせて着ることにロマンを感じて」羽田国際高等学