悪質な交通事故に適用される「危険運転致死傷罪」の見直しについて、鈴木馨祐法務大臣は法制審議会に諮問しました。鈴木法務大臣「危険かつ悪質な運転行為による死傷事犯に適切に対処できていないという観点から様々な指摘がされるようになっています。ご審議、ご議論をよろしくお願い申し上げます」危険運転致死傷罪を巡っては、法務省の検討会が去年11月に速度やアルコールの測定値について、数値基準を設けることが考えられ