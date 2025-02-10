5日未明に心不全のため、44歳で亡くなった青春パンクバンド「ガガガSP」のベーシスト桑原康伸さんの葬儀が、終了した。同バンドの公式X（旧ツイッター）が10日、更新され、同日までに葬儀を終えたことを報告した。公式Xは「ご報告」と題して、文書を更新。「ガガガSPベースの桑原康伸が逝去し、無事に葬儀を終えました。生前のご支援、ご声援に心より感謝申し上げます。皆様の心の中で彼の音楽が生き続けることを願っています」と