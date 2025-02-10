ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が10日、X（旧ツイッター）を更新。投稿を続けている東京都品川区の給食の有機農産物（オーガニック）化について、あらためて私見を記した。品川区は5日に、区立小中学校の給食の全野菜をオーガニックにすると発表。狙いは安全安心な給食の提供により、給食の質の向上を図ることとし、区では2023年4月から区立学校の給食を無償化しているため、オーガニック化による保護者の負担はないと伝