5日にリーグ戦でダンディー・ユナイテッドを6-0、9日にはスコティッシュカップ・5回戦でレイス・ローヴァーズを5-0で粉砕するなど、2試合続けて攻撃陣が好調なセルティック。果たしてこの勢いをバイエルン戦へ繋げられるだろうか。セルティックは12日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント・プレイオフ1stレグでバイエルンとの大一番を迎える。1stレグは好調なFW前田大然を出場停止で欠くものの、舞台はセルティックの本拠地であ