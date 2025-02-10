今季のミランで最も伸びた選手と言っていいだろう。中盤から攻撃に違いを生み出す存在となっている26歳のMFタイアニ・ラインデルスだ。ラインデルスは母国オランダのAZでプレイしている頃より評価は高かったが、現在は得点力が大幅にアップ。今季はここまで全コンペティションを合わせて11ゴール3アシストを記録しており、今のミランで絶対外せない選手となっている。仏『France Football』に対し、ラインデルスはこれまでよりプレ