本紙評論家の阪神・糸井嘉男ＳＡが今月２２日に、球団ＯＢの今成亮太氏とトークショーを行う。テーマは「開幕直前２０２５年タイガースの展望」。場所は甲子園歴史観多目的ホールで開催される。糸井氏は現在行われている春季キャンプで、２日と３日に臨時コーチとして参戦。佐藤輝を初めに多くの選手へアドバイスを送った。トークショーの内容として今季の注目選手や、開幕スタメン予想などを行う予定。チケットは現在発売中