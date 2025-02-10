元モーニング娘。でタレントの後藤真希が、三つ編みヘア＆ミニ丈のオフショットを公開した。９日に開催された「なんてったってＡＫＢ４８」にサプライズゲストとして出演した後藤は、１０日までに自身のインスタグラムを更新し「去年に引き続きご一緒する機会が出来て嬉しかったです」とつづり、楽屋や階段の踊り場で撮影したオフショットをアップ。三つ編みヘアで、ミニ丈のワンピース、ファージャケット、網タイツ、ロン