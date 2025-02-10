ヤクルトは１０日、衣笠剛球団会長ＣＥＯ兼オーナー代行が７日に死去したことを発表した。享年７６。１９４９年、愛媛・大洲市生まれ。日大卒業後、１９７１年にヤクルト本社に入社した。専務取締役だった２０１１年にヤクルト球団社長兼オーナーに就任した。当時２９歳だった青木宣親外野手（現ＧＭ特別補佐）がポスティングシステム（入札制度）を利用して米大リーグへの移籍を目指すことを容認。ミスタースワローズの夢の後