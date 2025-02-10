青森県は７日、偽造した診断書で病気休暇を取得したなどとして、東青地域県民局県税部の主事（３０）を懲戒免職処分にした。発表によると、主事は２０２２〜２４年度、医師の診断書計１３通を偽造。９回にわたって提出して病気休暇（６６日分）を取得した上、病気休職（３５０日分）の発令も受けた。休暇中は給与の全額、休職中は８割を受け取っていたという。県は今後、返還請求を行うとともに、県警に相談するとしている。