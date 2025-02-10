【ソウル聯合ニュース】米海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦「アレキサンドリア」が１０日午前、韓国南部の釜山作戦基地に寄港した。軍需品の積載と乗組員の休息が目的という。韓国海軍はアレキサンドリアの寄港を受け、両海軍の交流・協力を拡大し、連合防衛体制を一層強化する方針を示した。１９９１年に就役したアレキサンドリアが韓国に寄港するのは初めて。アレキサンドリアは全長１１０メートル、幅１０メートルで、排