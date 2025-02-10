体調不良のため、芸能活動を休止することが所属事務所から公表されていた、、元AKB48メンバーでタレントの福留光帆さんが、活動を再開することが、所属事務所の公式サイトで公表されました。 【写真を見る】福留光帆さん活動再開を報告「体調や状況に合わせて無理のないペースで」今年１月・体調不良のため、芸能活動を休止公式サイトでは「弊社所属タレントの福留光帆は、先⽉より約 1 ヶ⽉間の休養をいた