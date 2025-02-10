登録者１７２万人超の人気ユーチューバー・中町兄妹が９日、自身のチャンネルを更新。先月に埼玉県八潮市で県道が陥没しトラックが転落した事故に関連した“爆笑”発言を巡り謝罪をした。兄の中町ＪＰから切り出し「この度は私たちの不適切な言動により、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありませんでした」と頭を下げて謝罪。「事故によってどういった被害が出ていて、どれだけの人がつらい思いをしているのかを僕たちは全