プロ野球・ヤクルトスワローズは10日、衣笠剛球団代表取締役会長CEO兼オーナー代行が7日に死去したことを発表した。76歳だった。衣笠氏は2011年にヤクルト球団代表取締役社長兼オーナー代行に就任。その後、チームは2015年に14年ぶりの優勝、2021年に20年ぶり6度目の日本一、2022年はリーグ連覇を達成するなど、チーム編成をリードした。また、戸田球場の整備など選手の育成や環境整備にも尽力した。2023年3月には社長職を林田哲哉