イベント終盤、4日に17歳の誕生日を迎えたIROHAへのサプライズでケーキが贈られた。IROHAは「かわいい〜！」と喜び、「ありがとうございます」と感激した。「ILLIT」MOKA＆IROHA、アンバサダー就任に喜び「紫外線をはね返したい」二人で考案したという“ラ ロッシュ ポゼ”ポーズも披露。顔の横で「L」と「P」を表現しているそう。