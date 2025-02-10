ヴァリューズと日本観光振興協会は2月6日、2024年の都道府県・政令指定都市別の公式観光サイト年間推計閲覧者数ランキングを発表した。調査は20歳以上男女の協力により、各都道府県公式観光情報サイト、および政令指定都市公式観光サイトについて、2024年と2023年の年間推計閲覧者数を集計し、比較を行った。さらに、2024年1月〜12月の1年間において、推計閲覧者が多かった都道府県公式観光情報サイトのランディングページ、および