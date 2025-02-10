エウレカは2月5日、「都道府県別の恋愛の本音」を公開した。調査は2024年4⽉25⽇〜2025年1⽉31日、同社が運営するペアーズの機能「本音マッチ」を利用したユーザーの回答データを都道府県・男女別に集計した。○記念日について「二人の記念日は」について「大切にしたい」と回答したのは、宮崎県の男性がもっとも多く(87.8%)、続いて福島県の男性(83.9%)、群馬県の男性が同率2位(83.9%)だった。女性では、香川県