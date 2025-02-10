ボーイズグループZEROBASEONEのゲーム画面を模したトラックポスターが話題になっている。【写真】ZEROBASEONE、2月24日にカムバック決定2月10日、ZEROBASEONEは公式SNSに5thミニアルバム『BLUE PARADISE』の3つのトラックポスターを公開した。各楽曲のポスターでは「Find the real BLUE PARADISE」というクエストを受け、ブルーパラダイスを探していく9人のメンバーの旅をゲームのステージを1つずつクリアしていくかのように表現し