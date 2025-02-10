昭和キッズ憧れのケーキアイス「ビエネッタ」が3月、40年の歴史を閉じることになりました。森永乳業は、40年以上販売していたロングセラー商品のケーキアイス「ビエネッタ」について3月末に販売を終えると発表しました。ライセンス契約が終了することが理由だとしています。「ビエネッタ」は1983年から発売を開始し、高級アイスとして、当時の子ども層には憧れの対象でした。発売当時に子どもだった層が大人になり、近年になっても