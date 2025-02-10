今シーズン最強寒波の影響で、この週末は各地で記録的な大雪となりました。群馬県で雪崩の影響で車が立ち往生しました。【画像】都市部でも雪…ドラレコが捉えた京都市でスリップした車■立ち往生は約100台週末、各地を襲った今季最強・最長寒波。雪崩の被害も発生しました。9日、福島県・檜枝岐村で撮影された写真。住宅に雪崩が押し寄せ、一階部分が埋まってしまっています。村によると窓ガラスが割れるなどの被害があっ