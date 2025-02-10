Photo: Kyle Barr - Gizmodo US Steam Deckまた買う必要なんてないのかも。CESで発表になったRazerのポータブルゲーミングPC（以下ポタゲPC）ドック「Handheld Dock Chroma」。100Wの高出力だし、HDMI2.0ポート1個とUSB-Aドック3個だけでポタゲPC向きではないし、LBGライトも地味ですが、Windows対応ソフト「Razer Cortex」が素晴らしくて驚きました。ソフトウェアがいい感じ使ったポタゲPC