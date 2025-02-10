江西省南昌市紅谷灘区秋水広場の川辺に「ほほえみの天使」と呼ばれるスナメリをイメージしてデザインされたキャラクター「豚宝（トゥンバオ）」の巨大エアバルーンが登場した。広場にはエアバルーンをひと目見ようと多くの人が訪れ、記念撮影を楽しんでいた。中国新聞網が伝えた。「豚宝」のエアバルーンは高さ16メートル、重さ7トンで、プクプクしたかわいらしいデザインとなっている。秋水広場の川沿いに2月12日まで展示された後